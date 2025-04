Samen verdienen aan slimme energie

Misschien heb je in het nieuws al vernomen dat Frank Energie geen vaste service fee vraagt voor het gebruik van de app en de aansturing van je thuisbatterij. Dat is een bewuste keuze. In plaats daarvan deelt Frank Energie in de winst die jij maakt op de energiemarkten. Ongeveer 15% van het handelsresultaat blijft bij Frank Energie, en 85% krijg jij uitgekeerd via een korting factuur.

Deze werkwijze biedt meerdere voordelen. Frank Energie verdient pas echt goed als jij ook goede resultaten behaalt. Daardoor blijft de prikkel bestaan om de algoritmes voortdurend te verbeteren en je thuisbatterij optimaal in te zetten. Je profiteert direct, maar je bent ook voorbereid op toekomstige marktontwikkelingen.

De focus van Frank Energie ligt nu vooral op de onbalansmarkt, omdat daar veel volatiliteit is. Daarnaast kijken ze ook naar de day-ahead markt (EPEX) en groeit het belang van de congestie markt. Met deze combinatie is de kans op een goed rendement het grootst, zelfs als er in de toekomst wordt gesleuteld aan wet- en regelgeving rond salderen of energiebelasting.

Stap vandaag over

Nu je alles hebt gelezen over Heemskerk, het dynamisch energiecontract , de inzichten uit magazines en de laatste nieuwsfeiten, is het tijd om concreet aan de slag te gaan. Het begint met een duidelijke keuze: ga je voor een thuisbatterij waarmee je kunt handelen op de energiemarkt, of wacht je nog tot salderen wordt afgebouwd? Zoals Frank Energie zelf zegt, is het tegenwoordig niet meer de vraag óf je de stap zet, maar wanneer.

Door een thuisbatterij in combinatie met Frank Energie te kiezen, profiteer je van maximale transparantie en een app die continu in ontwikkeling is. Je kunt een gematigde strategie kiezen om de levensduur van de batterij te rekken of juist agressief handelen als je snel je investering wilt terugverdienen. Verder hoef je niet bang te zijn voor technisch gedoe: Frank Energie heeft afspraken met verschillende leveranciers en zorgt ervoor dat alles soepel met elkaar communiceert.

Zo neem je letterlijk en figuurlijk zelf de regie over je energieverbruik in handen. De toekomst is aan dynamische energieoplossingen, en met jouw keuze voor een thuisbatterij en Frank Energie sta je vooraan in die ontwikkeling. Laat je niet ontmoedigen door twijfels of terughoudendheid: de resultaten uit simulaties laten zien dat het model winstgevend kan zijn. Daarnaast heb je een streepje voor op anderen als de salderingsregeling verdwijnt. Dit is dus hét moment om niet alleen te lezen en te volgen, maar ook daadwerkelijk te handelen.