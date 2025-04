ING verdedigt duurzaamheidsbeleid op rumoerige jaarvergadering

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft dinsdag op een rumoerige aandeelhoudersvergadering zijn "op wetenschap gebaseerde" duurzaamheidsbeleid verdedigd. Nadat de vergadering tijdelijk was stilgelegd om getoeter van klimaatactivisten en de politie meerdere mensen uit de zaal had verwijderd, benadrukte topman Steven van Rijswijk dat de bank er niet voor kiest om fossiele financiering abrupt te stoppen. Geleidelijke uitfasering van bepaalde sectoren en in gesprek blijven met ondernemingen zou beter zijn.

Activisten stelden kritische vragen over fossiele financiering van ING, die soms nog jaren doorloopt. Ook werd de bank eraan herinnerd dat Milieudefensie vorige maand een rechtszaak tegen ING heeft aangespannen. Een eis daarin is dat de CO2-uitstoot van projecten waaraan ING bijdraagt met leningen en investeringen in 2030 moet zijn gehalveerd.

Volgens Van Rijswijk is dat laatste helemaal niet vereist voor individuele bedrijven, maar slaat dat doel uit klimaatafspraken op de samenleving als geheel.