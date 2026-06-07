Traplopen met een chronische ziekte? Zo wordt het makkelijker!

Heb je COPD, een spierziekte of last van hartfalen? Dan heeft dit invloed op je dagelijkse functioneren. Dingen die je vroeger moeiteloos deed, zijn nu ineens een opgave. Traplopen is hier een voorbeeld van. Gelukkig zijn er manieren om deze dagelijkse activiteiten makkelijker te maken als je lijdt aan een chronische ziekte. In dit artikel vertellen we je hoe je dit doet.

Luister goed naar je lichaam

Bij een chronische ziekte is het extra belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam. Je raakt immers sneller uitgeput dan wanneer je gezond bent. Dit gebeurt vooral bij inspanning en daar kunnen we traplopen onder scharen. Werkt je lichaam niet mee? Forceer jezelf dan vooral niet om in één keer naar boven te lopen. Neem halverwege een pauze om even op adem te komen. Door in twee of meer delen naar boven te lopen, is het vaak beter te doen.

Doe het rustig aan

Rust is belangrijk als je lijdt aan een chronische ziekte. Probeer inspanning daarom het liefst tot een minimum te beperken. Slaap je boven? Dan ontkom je er alleen niet aan om minimaal één keer per dag een trap te lopen. Om het jezelf makkelijker te maken, trek je hier voldoende tijd voor uit. Stap niet direct van trede naar trede, maar zet eerst één voet op een trede en stap bij. Dit duurt misschien wat langer, maar je beweegt rustig en dat is vaak beter voor je lichaam. Gebruik daarnaast de leuning voor extra steun.

Investeer in een traplift

Wordt traplopen met de dag lastiger? Dan voel je je waarschijnlijk steeds minder veilig. Het is dan wachten op ongelukken. Met een traplift hoef je hier niet bang voor te zijn. Neem plaats op de stoel, houd de knop ingedrukt tot je boven of beneden bent en stap af. Traplopen kost je zo niet langer energie. Je hoeft bovendien niet te verhuizen naar een gelijkvloerse woning, want je kunt zonder problemen van boven naar beneden en andersom.

Maak je trap beter toegankelijk

Een traplift kost je al snel een paar duizend euro. Vind je de traplift kosten te gortig? Denk dan niet direct dat je moet verhuizen. Je kunt eerst proberen om je trap beter toegankelijk te maken. Zorg om te beginnen voor een leuning aan beide kanten. Je kunt je gewicht dan ook deels met je armen dragen, waardoor je benen niet alles hoeven te doen.Goede verlichting is minstens zo belangrijk als je slecht(er) ter been bent. Je ziet dan beter waar je je voeten neerzet. Hang daarom zowel boven als beneden een felle lamp op. Je kunt er ook voor kiezen om de treden van de trap afzonderlijk te verlichten, bijvoorbeeld met ledstrips.

Verdeel je energie over de dag

Als je chronisch ziek bent, heb je het ene moment van de dag meer energie dan het andere moment. Herken je hier na verloop van tijd patronen in? Plan traplopen dan op dit soort momenten. Probeer bovendien niet onnodig vaak van beneden naar boven te lopen en andersom.