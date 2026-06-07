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Mogelijk eerste vrouwelijke premier in 20 jaar in Zuid-Korea

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 7:49
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SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-Myung heeft Han Seong-sook voorgedragen als nieuwe premier van het land, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Han is de huidige minister van het mkb en startups en zou de eerste vrouwelijke premier van Zuid-Korea in twintig jaar worden.
De huidige premier, Kim Min-seok, treedt volgens bronnen af om zich kandidaat te stellen voor het leiderschap van de regerende Democratische Partij (DP).
Volgens The Korea Times bouwde Han haar carrière op in de technologiesector. Ze zou zich onder meer bezig gaan houden met de "door AI gedreven transformatie in onze samenleving", aldus het kantoor van de president.
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