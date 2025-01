Vier cryptobedrijven ontvangen eerste MiCA licenties in Nederland

In een baanbrekende zet zijn vier digitale activabedrijven onlangs als crypto pioniers op de voorgrond gekomen door exclusieve Markets in Crypto Assets (MiCA) licenties in Nederland te bemachtigen.

Deze belangrijke prestatie toont niet alleen de proactieve houding van Nederland bij het omarmen van het nieuwe crypto regelgevingslandschap van de Europese Unie, maar het positioneert deze bedrijven - MoonPay, BitStaete, ZBD en Hidden Road - ook als unieke koplopers met het voorrecht om naadloos in alle 27 EU-lidstaten te opereren.

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft daarmee voor deze entiteiten de weg vrijgemaakt om, in overeenstemming met de strenge criteria van de EU, als gelicentieerde Crypto Asset Service Providers (CASP’s) te floreren.

Hoewel de MiCA deadline op 30 december 2024 naderde, hebben niet alle Europese landen deze snel gevolgd, waardoor de snelle implementatie van Nederland opnieuw een prima bewijs is van zijn leiderschap in het vormgeven van de toekomst van de Europese cryptoregelgeving.

Tether onder de loep voor strenge richtlijnen

Nu de regelgeving voor Markets in Crypto-Assets (MiCA) centraal staat in de Europese Unie, wordt de USDT stablecoin van Tether nauwlettender in de gaten gehouden.

Met de handhaving van MiCA die op 30 december 2024 ingaat, zijn de stablecoin uitgevers nu aan strenge richtlijnen onderworpen. Daardoor worden er nu e-geldlicenties, een reservebehoud bij gevestigde banken en nauwkeurige openbaarmakingsmandaten vereist.

Als reactie op deze strenge bepalingen heeft Coinbase de USDT preventief uit zijn aanbod voor EU-klanten verwijderd, waarbij het de bezorgdheid over de naleving ervan uitte.

Tegelijkertijd kiezen industriegiganten zoals Binance en Crypto.com voor een voorzichtige aanpak en behouden ze de beschikbaarheid van USDT totdat er duidelijke richtlijnen van Europese toezichthouders komen.

De dreigende mogelijkheid van een USDT delisting op de Europese crypto platforms wekt zorgen over de liquiditeit en stabiliteit van de markt. USDT, een cruciale speler in grensoverschrijdende transacties en beursliquiditeit, zou er op deze wijze voor kunnen zorgen dat handelaren overstappen op MiCA conforme alternatieven zoals Circle’s USDC.

Dit is een ontwikkeling die niet alleen gevolgen heeft voor reguliere cryptobedrijven, maar ook voor de beste Bitcoin en cryptocasino’s. Deze overgang brengt uitdagingen met zich mee, zoals verhoogde handelskosten en verminderde liquiditeit, maar opent tegelijkertijd deuren voor nieuwe trends binnen de industrie.

Een groeiend aantal platforms, waaronder casino's zonder Cruks verificatie, biedt gebruikers de mogelijkheid om naadloos en anoniem te gokken met digitale valuta. Veel van deze sites accepteren populaire cryptovaluta zoals USDT, wat bekendstaat om zijn stabiliteit in vergelijking met andere munten. Dit maakt het aantrekkelijk voor spelers die snel en efficiënt willen betalen zonder zich zorgen te maken over wisselkoersen.

Terwijl traditionele casino’s steeds meer te maken krijgen met strikte regelgeving, bieden cryptocasino's een innovatief en toegankelijk alternatief dat perfect inspeelt op de toekomst van online gaming. Ze trekken een nieuwe generatie spelers aan door de vrijheid en flexibiliteit die digitale valuta met zich meebrengen.

Tether uitte zijn ongenoegen over de regelgeving voor het reservebeheer van MiCA en vreest dat het niet alleen zijn operationele model zal verstoren, maar dat er ook risico’s zullen ontstaan ​​voor lokale banksystemen en stablecoin functionaliteiten.

In tegenstelling tot concurrenten als Circle, die medio 2024 al een MiCA compliance veilig stelden, moet Tether nog de vereiste licentie verkrijgen. Dit is iets wat onzekerheden oproept over zijn toekomstige positionering in het veranderende Europese regelgevingslandschap.

Een cruciaal moment in de Europese crypto regelgeving

MiCA markeert een mijlpaal voor de Europese crypto industrie. MoonPay, dat op meer dan $ 3 miljard is gewaardeerd, is een van de eersten die dit nieuwe EU-brede regelgevingskader omarmt, waarbij gefragmenteerde nationale regels door één licentie voor CASP’s worden vervangen.

De in 2020 geïntroduceerde MiCA regelgeving werd in 2023 wettelijk ingevoerd en heeft als doel de bescherming van crypto beleggers te verbeteren, marktmanipulaties aan banden te leggen en juridische duidelijkheid te bieden.

Het wordt gefaseerd uitgerold, beginnend met stablecoin regelgeving en overgaand op CASP licenties, waarbij de aangesloten bedrijven aan strenge transparantie-, beveiligings- en antiwitwasnormen moeten voldoen.

Buiten de EU sluiten landen als Malta en het Verenigd Koninkrijk zich ook aan bij de principes van MiCA, wat duidt op een bredere verschuiving naar gereguleerde digitale activa diensten.