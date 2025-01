Setverlies houdt Zverev niet uit kwartfinales Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst dit jaar een set moeten inleveren op de Australian Open. De Duitser bereikte ten koste van de Fransman Ugo Humbert de kwartfinales in vier sets: 6-1 2-6 6-3 6-2. Zverev had al zijn voorgaande partijen op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen in drie sets gewonnen.

Zverev, eerder twee keer halvefinalist op de Australian Open, is de nummer 2 van de plaatsingslijst. De 27-jarige Duitser gaat met de Amerikaan Tommy Paul strijden om een plaats in de halve finales. Paul versloeg de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina en verloor in die partij slechts drie games: 6-1 6-1 6-1.