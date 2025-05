Waar kun je wrapping allemaal voor gebruiken?

Wil je je huis een nieuwe uitstraling geven zonder ingrijpende verbouwingen of hoge kosten? Wil je de kleur van je auto af en toe veranderen zonder hem steeds te laten overspuiten? Dan is wrapping een slimme, snelle en stijlvolle oplossing. Met wrapping kun je onder andere je keuken, kozijnen, auto en ramen een make-over geven.​ Zo hoef je bijvoorbeeld geen nieuw keukenblad aan te schaffen, je kozijnen te vervangen of je auto te laten overspuiten. Wil je weten hoe het werkt? Lees het hier!

Keuken

Is je keuken nog goed, maar kan hij wel een opfrisbeurt gebruiken? Het wrappen van je keuken is een betaalbare manier om hem een nieuwe uitstraling te geven. Zowel de kastjes als het aanrechtblad kunnen worden voorzien van een nieuwe laag folie. Je hebt keuze uit diverse kleuren en patronen, zoals een marmerlook voor het aanrechtblad of een matte finish voor de kastjes. Naast het feit dat je keuken er weer als nieuw uitziet, beschermt de folie je keuken ook tegen krassen en vlekken. Ook is het onderhoud eenvoudig. Af en toe afnemen met een vochtige doek en wat allesreiniger is vaak al genoeg om alles schoon te houden. ​

Kozijnen

Past de uitstraling van je kozijnen niet helemaal meer bij je smaak of bij de huidige tijd? Kozijnen wrappen is een effectieve manier om je kozijnen helemaal te restylen zonder ze te vervangen. Of je nu kiest voor een houtlook of een moderne kleur, de mogelijkheden zijn eindeloos. De folie beschermt je kozijnen tegen weersinvloeden en verkleuring en is makkelijk schoon te maken. Ook scheelt het een hoop arbeidsuren en dure lak! Daarnaast is het een duurzame oplossing: de folie gaat jarenlang mee en kan ook makkelijk weer verwijderd worden. ​

Auto

Het wrappen van je auto biedt de mogelijkheid om je voertuig een unieke uitstraling te geven. Ook als je zakelijk rijdt is dit een interessante optie, aangezien een tweedehands auto leasen steeds populairder wordt. Het overspuiten van een leaseauto is vaak geen optie, maar met wrappingfolie kun je de auto toch personaliseren. Na afloop van het leasecontract kan de folie eenvoudig verwijderd worden, waardoor de originele lak behouden blijft. Maar carwrapping is natuurlijk ook voor je eigen auto een optie. De folie beschermt de lak tegen krassen en steenslag en je kunt regelmatig van kleur wisselen zonder permanente veranderingen aan te brengen.​

Ramen