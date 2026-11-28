DHAKA (ANP/RTR) - Internationale kledingketens als Zara en H&M hebben in de eerste helft van november bijna een tiende van hun maandelijkse bestellingen uit Bangladesh verplaatst naar andere Aziatische productielanden. Volgens fabriekseigenaren in het land komt dit door de hevige arbeidersprotesten van de laatste tijd.

Tussen 1 en 18 november haalden de merken bestellingen ter waarde van zo'n 254 miljoen dollar weg uit Bangladesh, zeiden fabriekseigenaren tegen persbureau Reuters. Het grootste deel ging naar buurland India. In Bangladesh zijn er al sinds oktober protesten. Boze arbeiders blokkeerden onder meer wegen en er waren confrontaties met de politie.

Deze week heeft Bangladesh wel een verhoging van het minimumloon met 36 procent goedgekeurd. Volgens de sector maken de hogere lonen Bangladesh minder interessant voor de inkoop van kleding. Dit is evenwel de kleinste stijging in veertig jaar. De verhoging bleef ook ver achter bij de eis van de arbeiders, die hun loon meer dan verdubbeld wilden zien. De kledingketens zelf hebben niet gereageerd.