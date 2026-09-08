Waarom een nieuwe keuken zoveel meer is dan kastjes plaatsen

Wie een nieuwe keuken bestelt, denkt vaak dat de klus klaar is zodra de kasten en het werkblad staan. In de praktijk is dat nog maar het begin. Een keuken monteren is een technisch traject waarbij water, elektra, afvoer en ventilatie op elkaar moeten aansluiten, en waarbij de vloer waarop alles komt te staan zelden helemaal recht is. Dat verklaart ook waarom de ene montage een dagdeel kost en de andere twee volle dagen, en waarom een offerte voor montage nooit een vast bedrag is dat voor elke keuken hetzelfde is.

Meer techniek dan je denkt

Achter een simpel keukenblok gaat een heel netwerk aan aansluitingen schuil. Er moet een waterleiding komen voor de kraan, vaak met een aparte aftakking voor de vaatwasser. De inductiekookplaat heeft een zwaardere elektra-aansluiting nodig dan een gewoon stopcontact, en die aansluiting moet vaak apart worden aangelegd of verzwaard, zeker in een oudere woning met een verouderde meterkast. Daarnaast moet de afzuigkap worden aangesloten op een afvoer of, bij een recirculatiekap, op een filtersysteem, en moet er voldoende ventilatie zijn om vocht en kookluchtjes af te voeren. Wie een keuken inclusief montage laat plaatsen, laat dus niet alleen meubels neerzetten, maar ook een stuk installatietechniek uitvoeren waar normaal een loodgieter en elektricien apart voor langskomen. Extra aansluitpunten, zoals een kokend waterkraan of een extra stopcontact voor een espressomachine, tellen daarbij op in tijd en dus in kosten. Ook de gasaansluiting kan nog een rol spelen: niet elk huishouden gaat volledig elektrisch koken, en waar nog met gas wordt gewerkt, moet die leiding net zo zorgvuldig worden aangesloten en afgeperst als de waterleiding.

Een oude vloer is zelden recht

Een tweede punt dat vaak wordt onderschat: de vloer. Kasten moeten waterpas staan, anders sluiten deurtjes en laden niet goed aan en ontstaan er kieren tussen de fronten. In nieuwbouw is een vloer meestal redelijk vlak, maar in een bestaande woning van dertig of vijftig jaar oud kan de vloer flink verzakt of ongelijk zijn. Monteurs moeten dan onderleggers of stelvoetjes gebruiken en soms per kastje net iets anders werken om alles in lijn te krijgen. Bij een hoekopstelling of een kookeiland, waar meerdere kastenrijen precies op elkaar moeten aansluiten, kost dat aanzienlijk meer tijd dan bij een rechte opstelling tegen een vlakke muur. Ook een plint die strak tegen een oneffen muur of vloer moet aansluiten, vraagt handwerk dat op papier niet meteen zichtbaar is.

Ook na het plaatsen is het werk niet klaar. Een keuken levert flink wat verpakkingsmateriaal op: karton, piepschuim en folie rond kasten en apparatuur, en bij een complete keuken kan dat al snel om meerdere kubieke meters afval gaan. Dat afval moet worden afgevoerd, en de ruimte moet schoon worden opgeleverd voordat er weer gekookt kan worden. Bij de oplevering hoort verder een controle of alle apparatuur goed werkt, of kranen niet lekken, of de afzuiging voldoende trekt en of laden en deurtjes soepel sluiten. Pas als die laatste check is gedaan, is de montage echt afgerond.

Waarom de prijs per keuken verschilt

Al deze stappen samen verklaren waarom montagekosten niet voor elke keuken hetzelfde zijn. Een klein, recht keukenblok in een nieuwbouwwoning met moderne leidingen is relatief snel geplaatst. Een grote hoekopstelling of kookeiland in een ouder huis, met een verzakte vloer, extra aansluitpunten en een zwaardere elektra-aanpassing, vraagt simpelweg meer uren werk. Ook het aantal apparaten speelt mee: een oven, combimagnetron, vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat moeten allemaal worden ingebouwd en aangesloten, en elk apparaat vraagt zijn eigen aansluiting en afstelling.

Voor wie een keuken laat vervangen, is het dus verstandig om niet alleen naar de prijs van kasten en apparatuur te kijken, maar ook te vragen wat er precies in de montage zit. Zit het aansluiten van water, elektra en afvoer erbij inbegrepen, of komt daar los een loodgieter en elektricien voor langs? En hoe wordt omgegaan met een vloer die niet helemaal recht blijkt te zijn? Dat soort vragen voorkomt verrassingen achteraf, en geeft een realistischer beeld van wat de installatie van een keuken werkelijk kost.