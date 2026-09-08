VK draagt 100 miljoen pond bij aan luchtverdediging voor Oekraïne

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk gaat 100 miljoen Britse pond (116 miljoen euro) bijdragen aan een luchtverdedigingspakket voor Oekraïne voor de winter. Het gaat om onder meer felbegeerde Patriot-luchtverdedigingsraketten, maakte de regering in Londen dinsdag bekend. Die worden voor Oekraïne gekocht in de Verenigde Staten.

Minister van Defensie Wes Streeting zal later dinsdag een videovergadering voorzitten van Oekraïnes bondgenoten, de Contactgroep voor de Defensie van Oekraïne (UDCG). Die zal zich volgens diplomaten met name buigen over wat Oekraïne aan luchtafweer en andere wapens nodig heeft om de naderende winter te doorstaan.

Kyiv dringt al lange tijd aan bij bondgenoten op meer luchtverdedigingswapens, vooral op Patriots. Rusland heeft de luchtaanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd en Kyiv heeft zonder de steeds schaarsere Patriots nauwelijks verweer tegen snelle ballistische raketten. Ook nieuwe drones met straalmotoren maken het Oekraïne moeilijk.