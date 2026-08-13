Waarom een tuin niet uit rechte lijnen hoeft te bestaan

Veel tuinen worden opgebouwd uit rechte lijnen. Een rechthoekig terras sluit aan op de gevel, een tuinpad loopt naar de schuur en borders volgen netjes de erfgrens. Dat geeft rust en is praktisch bij het aanleggen. Toch hoeft een buitenruimte niet volledig uit vierkanten en rechthoeken te bestaan. Juist door ergens van dat vaste patroon af te wijken, kan een tuin meer karakter krijgen. Daarbij zit het verschil niet alleen in de tegel die je kiest. Ook het legpatroon, de voegen en de aansluiting op andere materialen bepalen hoe rustig of juist speels het eindresultaat wordt.

Begin met een duidelijke basis

Een opvallend patroon werkt meestal beter wanneer niet ieder onderdeel van de tuin om aandacht vraagt. Kies daarom eerst welke delen rustig mogen blijven en waar je juist iets bijzonders wilt doen.

Een groot terras direct aan het huis kan bijvoorbeeld een eenvoudige basis vormen, terwijl een kleiner zitgedeelte, tuinpad of hoek rond een plantenbak meer ruimte biedt voor een afwijkende vorm. Zo krijgt het bijzondere onderdeel aandacht zonder dat de hele tuin onrustig oogt.

Ook de woning speelt mee. Bij een gevel met veel rechte lijnen kan een geometrisch patroon een interessant contrast geven. Heeft de tuin zelf al veel verschillende materialen en kleuren, dan kan juist terughoudendheid verstandiger zijn.

Spelen met vormen en patronen

Tegels met een ander patroon dan traditionele vierkante of rechthoekige bestrating kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een terras of tuinpad en zijn interessant wanneer je een deel van de buitenruimte extra wilt laten opvallen. Omdat bijvoorbeeld hexagon tegels zelf al veel visuele werking hebben, hoeft de kleur niet per se uitgesproken te zijn. Een rustige tint kan juist voorkomen dat vorm en kleur tegelijk de aandacht opeisen.

Over nadenken voordat je gaat leggen

Bij bestrating met een duidelijk patroon loont het extra om eerst een legplan te maken. Kijk daarbij naar vier vragen:

op welke plek mag het patroon de meeste aandacht trekken

hoe sluit de bestrating aan op rechte randen en bestaande materialen

hoeveel snijwerk ontstaat langs gevels, borders en andere obstakels

welke voegbreedte en afwerking passen bij de gekozen stenen

Een patroon dat op een losse afbeelding aantrekkelijk oogt, kan er op een groot oppervlak heel anders uitzien. Door vooraf een deel uit te tekenen of uit te leggen, krijg je een beter beeld van de verhoudingen.

Combineer niet te veel vormen

Bijzondere bestrating kan verleiden om nog meer verschillende materialen toe te voegen. Toch ontstaat vaak meer samenhang wanneer je het aantal variaties beperkt.

Wil je een zeshoekige tegel combineren met gewone bestrating, laat dan bijvoorbeeld één kleur terugkomen. Andersom kan dezelfde tegelkleur juist worden gebruikt om verschillende patronen met elkaar te verbinden. Het gaat niet om de regel dat alles bij elkaar moet passen, maar om een herkenbaar element dat voorkomt dat ieder deel van de tuin los komt te staan.

Groen helpt daarbij eveneens. Een border of strook met beplanting vormt een natuurlijke overgang en kan harde patronen visueel verzachten.

De voeg maakt verschil

Na het leggen wordt inveegzand gebruikt om de voegen tussen tegels of klinkers op te vullen. Daarmee is de voeg niet alleen een visueel detail, maar ook onderdeel van de afwerking van de bestrating. Er bestaan verschillende soorten voegzand en voegsplit voor uiteenlopende toepassingen. Welk product geschikt is, hangt daarom af van de bestrating en de manier waarop deze is aangelegd. Volg bij verwerking altijd de aanwijzingen die bij het gekozen materiaal horen.

Vergeet de randen niet

Bij een gewoon rechthoekig terras vallen randen misschien minder op. Bij een afwijkend patroon kunnen ze juist sterk bepalend zijn voor het eindbeeld.

Denk daarom vooraf na over hoe het patroon eindigt. Laat je de vorm volledig doorlopen tot een rechte rand, gebruik je een aparte opsluiting of maak je een overgang naar grind, gras of een ander type bestrating? Vooral langs een gevel of tuinpad kan een nette overgang het verschil maken tussen een bewust ontwerp en een patroon dat toevallig ergens ophoudt.

Houd ruimte voor groen

Een bijzonder bestratingspatroon hoeft niet te betekenen dat meer van de tuin wordt betegeld. Integendeel: een opvallend kleiner oppervlak kan juist sterker werken wanneer er voldoende groen omheen staat.

Bovendien heeft een groene tuin praktische voordelen. Welingelichte Kringen wees eerder zelf op het belang van voldoende groen en het beperken van verharding vanwege warmte en wateropvang. Een goede tuinindeling zoekt daarom niet alleen naar de mooiste bestrating, maar ook naar een prettige verhouding tussen harde en onverharde delen.

Vorm volgt uiteindelijk gebruik

Een speels patroon is pas geslaagd wanneer de tuin ook prettig blijft functioneren. Een tuinpad moet logisch lopen, een terras moet voldoende ruimte bieden aan meubels en looproutes mogen niet verdwijnen, omdat een ontwerp op papier zo mooi uitkwam.

Begin daarom bij het gebruik van de buitenruimte en voeg daarna pas vorm en patroon toe. Zo wordt bijzondere bestrating geen doel op zichzelf, maar een middel om verschillende delen van de tuin karakter te geven.

Juist de combinatie van een rustige basis, een opvallende vorm op de juiste plek en een verzorgde afwerking kan ervoor zorgen dat een tuin interessanter wordt zonder druk te ogen. Rechte lijnen blijven daarbij prima bruikbaar. Ze hoeven alleen niet overal de baas te zijn.

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