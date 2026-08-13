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Zuid-Koreaanse beurs verder omhoog door herstel chipaandelen

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 7:46
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SEOUL (ANP) - De beurs in Zuid-Korea liet donderdag opnieuw een stevige winst zien. Vooral grote Zuid-Koreaanse chipfabrikanten als Samsung en SK Hynix gingen flink omhoog dankzij het aanhoudende herstel in de chipsector. In juli gingen de chipaandelen en de beurs in Seoul nog hard onderuit door zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en de hoge koerswaarderingen in de tech- en chipsector.
De Kospi-index noteerde 4 procent hoger. Samsung en SK Hynix stegen 5 en 7 procent. In de afgelopen weken lieten de chipaandelen sterke koersschommelingen zien, waarbij forse verliezen werden afgewisseld met enorme koerssprongen van bijna 30 procent.
De Kospi is sinds het dieptepunt van 30 juli nu met ongeveer 23 procent in waarde gestegen. In juli kelderde de index nog met 22 procent en kende daarmee de slechtste beursmaand sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008. De Zuid-Koreaanse hoofdgraadmeter is dit jaar met meer dan 60 procent gestegen, maar staat nog altijd ongeveer 24 procent onder het piekniveau van eind juni.
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