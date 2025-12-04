Waarom .nl belangrijker is dan .com voor Nederlandse nieuwssites

Nederlandse bedrijven gebruiken allerlei extensies, waarbij domeinnamen die eindigen op .nl en .com het meest gewild zijn. Toch hebben beide opties zo hun eigen voor- en nadelen. Nieuwssites kiezen echter sneller voor een .nl domein, wat niet zonder reden is.

Wat zijn de voordelen van een .nl extensie?

Een .nl extensie heeft meerdere voordelen, waarbij een van de belangrijkste de betrouwbaarheid is. Het is tenslotte de extensie van ons land. Veel Nederlanders vertrouwen een website eerder als deze op .nl eindigt, aangezien veel betrouwbare en bekende organisaties een .nl domein hebben. Het is dus ook een logische keuze voor een nieuwssite, waarbij het erg belangrijk is om een betrouwbare online omgeving te creëren voor het delen van nieuwsberichten.

Een ander voordeel van een .nl ten opzichte van een .com is de lokale vindbaarheid. Met name voor nieuwswebsites die gevonden willen worden op specifieke trefwoorden, is dit eenvoudiger met een lokale domeinnaam extensie. Het is een goede SEO-strategie, die uiteindelijk ook zal leiden tot meer bezoekers.

Een derde voordeel is dat het veelal iets eenvoudiger is om een geschikte .nl domeinnaam te vinden, aangezien .com extensies wereldwijd in trek zijn. En dit is iets waar hostingprovider Hostnet alles van afweet.

Hoe vind je een beschikbaar .nl domein?

Hostnet heeft een zeer eenvoudige tool, waar iedereen die op zoek is naar een domeinnaam gebruik van kan maken. Zo kun je zelf de beschikbaarheid checken, zonder dat je ook maar ergens aan vast zit. Dus laten we eens kijken hoe dit werkt als je zoekt naar een .nl domeinnaam voor een nieuwssite.

Hoe controleer ik of een domeinnaam vrij is via Hostnet? ● Stap 1: kies voor domeinnaam checken en vul het door jou bedachte webadres in

● Stap 2: klik op de oranje knop “checken” om de resultaten weer te geven

● Stap 3: je krijgt niet alleen te zien of de .nl extensie beschikbaar is, maar ook suggesties. Handig als de domeinnaam al bezet is

● Stap 4: domeinnaam plus extensie gevonden? Leg deze dan direct via Hostnet vast, zodat niemand hem nog van je kan afpakken

● Stap 5: kies indien gewenst voor een Hostnet bundel. Denk aan een website builder pakket, e-mail hosting en dergelijke

Alle voordelen van een .nl domein op een rij

Tot slot nog even een overzicht van de belangrijkste voordelen van een .nl domein in plaats van een internationale .com website:

1. Nederlandse bezoekers vertrouwen een .nl website eerder

2. betere lokale zoekresultaten

3. makkelijker om hoger in de zoekresultaten te ranken dan een .com website

4. een .nl is veelal goedkoper bij Hostnet dan een .com

5. .com sites hebben sneller last van cyberaanvallen en online fraude

6. het is eenvoudiger om een lokale domeinnaam te vinden die nog vrij is

7. een .nl is over het algemeen herkenbaarder, waardoor gebruikers zich minder snel vergissen

NL versus COM

Hoewel een .nl niet per se beter is dan een .com, kiezen veel curator-sites (waaronder nieuwssites) voor een lokale extensie. Het is een goede keuze als je je wil richten op het Nederlandse publiek en niet zozeer internationaal wil concurreren. Zeker als je ook een Nederlandse naam hebt, zoals “welingelichtekringen”, is .nl een logische en juiste keuze.