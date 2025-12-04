ECONOMIE
New York Times klaagt ministerie aan over beperking verslaggeving

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 12:21
NEW YORK (ANP) - The New York Times begint een procedure tegen het Pentagon, dat de Amerikaanse grondwet zou schenden met een reeks beperkingen voor journalisten in het defensiedepartement. Dat heeft recent verslaggevers opgedragen een verklaring van ruim twintig pagina's te ondertekenen waarin hun werkzaamheden worden beperkt.
Volgens The New York Times zijn de regels veel strenger dan eerder en beperken ze het werk van journalisten op een wijze die strijdig is met de grondwet. Die garandeert de vrijheden van godsdienst, meningsuiting, persvrijheid en vergadering en het recht om een ​​petitie in te dienen bij de overheid.
Volgens de NYT worden in de nieuwe regels van het Pentagon ook verzoeken om informatie over bronnen van het ministerie van Defensie ingeperkt. De klacht wordt donderdag ingediend in Washington.
