Waarom ondernemers steeds meer vanaf hun smartphone regelen

De manier waarop ondernemers werken is de afgelopen jaren flink veranderd. Je hoeft lang niet meer voor iedere zakelijke taak achter een bureau te zitten. Heel veel taken kunnen tegenwoordig gewoon vanaf je smartphone. Vooral voor ondernemers die veel onderweg zijn, maakt dat het een stuk makkelijker om ook buiten kantoor zaken te regelen.

Steeds meer zakelijke taken kunnen mobiel

Veel bedrijfssoftware is tegenwoordig ook beschikbaar als app. Denk aan boekhoudprogramma's, CRM-systemen, projectmanagement en communicatietools. Daardoor kun je steeds meer werkzaamheden rechtstreeks vanaf je smartphone uitvoeren. Dat is vooral handig wanneer je regelmatig onderweg bent. Je kunt snel reageren op een klant, een afspraak inplannen of een document bekijken zonder eerst je laptop erbij te hoeven pakken. De smartphone neemt op die manier steeds meer kleine dagelijkse werkzaamheden over van de computer. Ook cloudopslag speelt daarbij een belangrijke rol. Documenten die je op kantoor hebt gemaakt, kun je onderweg eenvoudig weer openen op je telefoon.

Een iPhone 18 Pro voor zakelijk gebruik

Voor ondernemers die hun smartphone intensief gebruiken, kan een iPhone 18 Pro zakelijk abonnement interessant zijn. De iPhone 18 Pro biedt goede prestaties, uitgebreide cameramogelijkheden en ondersteuning voor de nieuwste functies van iOS. Gebruik je daarnaast een MacBook of iPad, dan kan de samenwerking tussen de verschillende Apple-apparaten handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld bestanden makkelijk uitwisselen en werkzaamheden op een ander apparaat voortzetten. Bij het kiezen van een zakelijk abonnement is het daarnaast verstandig om naar je dataverbruik te kijken. Wie veel videobelt, bestanden downloadt of zijn telefoon als hotspot gebruikt, heeft meestal een grotere databundel nodig.

Meer schermruimte met de iPhone Duo

Sommige ondernemers doen zoveel vanaf hun telefoon dat een groter scherm prettig kan zijn. Wil je een iPhone Duo zakelijk kopen bij Odido ? Dan krijg je met het opvouwbare scherm meer ruimte wanneer dat nodig is. Je kunt het toestel bijvoorbeeld openklappen om documenten, websites of presentaties op een groter scherm te bekijken. Dichtgevouwen gebruik je hem weer als gewone smartphone. Vooral wanneer je onderweg regelmatig vanaf je telefoon werkt, kan die extra schermruimte handig zijn.

Goede prestaties maken het verschil

Gebruik je je smartphone regelmatig voor je werk? Dan is het belangrijk dat het toestel daar goed bij past. Videobellen, grote bestanden bekijken en verschillende zakelijke apps gebruiken vraagt nu eenmaal meer van een telefoon dan alleen bellen en berichten versturen. Let daarom onder meer op de prestaties, accuduur en opslagruimte. Zeker wanneer je een hele dag onderweg bent, is het prettig als je niet tussendoor naar een stopcontact hoeft te zoeken. Ook een goede mobiele verbinding is belangrijk wanneer je regelmatig in de cloud werkt of videobelt.

Denk ook aan het beheer van zakelijke smartphones