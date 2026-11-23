Bezitters van een koopwoning realiseren zich vaak niet dat al het onderhoud aan het pand hun eigen verantwoordelijkheid is. Zeker mensen die daarvoor in een huurwoning woonden, hebben vaak niet het besef dat ze nu ook zelf actie moeten ondernemen als het dak lekt of als de gevel moet worden gereinigd of gerenoveerd. Dit kan flink in de kosten lopen als er sprake is van achterstallig onderhoud. En het kan voor problemen zorgen zoals energieverlies of lekkages.

Wanneer is een gevelrenovatie nodig?

Een gevel kan normaal gesproken tientallen jaren dienst doen zonder dat een grondige gevelrenovatie nodig is. Maar er kunnen omstandigheden zijn die een opknapbeurt noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het om een oud huis gaat waar al tientallen jaren geen onderhoud aan is gepleegd. Ook kan een onvoorziene gebeurtenis reparatie nodig maken, zoals een brand of een omgewaaide boom die schade heeft veroorzaakt. Voordat een bedrijf aan de slag gaat, volgt meestal eerst een inspectie om te zien wat er nodig is om de gevel er weer mooi strak uit te laten zien.

Reiniging van gevels en daken

Wanneer je aan een straat woont waar veel gemotoriseerd verkeer doorheen rijdt, dan wordt de gevel van je huis uiteindelijk smoezelig. Vaak valt het niet eens zo op, want het gaat heel geleidelijk. Maar zeker als de gevel wit is, dan komt er na verloop van tijd een grijs waas over de gevel en dat ziet er dan toch echt niet zo mooi meer uit. Schakel een bedrijf in dat gevels en daken reinigen aanbiedt en je huis krijgt een grondige opknapbeurt. Het dak reinigen kan ook nog geld opleveren als je zonnepanelen hebt. Schone zonnepanelen leveren namelijk een hogere opbrengst dan panelen met een laagje aanslag erop.

Een goed onderhouden huis

Je huis onderhouden doe je niet voor een ander, dat doe je voor jezelf. Het is fijn wonen in een huis dat niet tocht, dat schoon is en dat optimaal comfort biedt als het gaat om warmte of juist verkoeling. Als huiseigenaar doe je er daarom goed aan om een spaarpotje te maken voor groot onderhoud. Als je geld hebt gereserveerd voor een gevelreiniging, een nieuwe warmtepomp of kunststof kozijnen, dan sta je niet met je rug tegen de muur als dat soort onderhoud ineens aan de orde is. Natuurlijk kun je proberen om geld te lenen, maar als dat niet via de hypotheek kan, dan betaal je flink wat aan rente. Denk bij het onderhoud aan je huis ook aan verduurzaming. Als het dak moet worden vernieuwd, dan is het wel zo slim om meteen goede dakisolatie te laten aanbrengen. Als je je huis ooit wilt verkopen, dan is het een groot voordeel als het ‘instapklaar’ is. Een koper zal sneller toehappen als uit de beschrijving blijkt dat het huis goed is onderhouden.