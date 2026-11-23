KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Ook Denemarken wil smartphones verbieden op scholen. "Kinderen moeten naar school kunnen gaan zonder voortdurend afgeleid te worden door dingen als sociale media, online winkelen en gamen", stelt minister van Onderwijs Magnus Heunicke.

Denemarken sluit zich daarmee aan bij andere landen die maatregelen nemen om smartphones te weren op scholen. Ook Nederland heeft daar regels voor, omdat kinderen slechter zouden presteren met telefoons in de klas.

De Deense maatregelen moeten gelden in het basisonderwijs en op middelbare scholen en van kracht worden in het schooljaar dat in 2027 begint. Naast telefoons heeft het verbod ook betrekking op andere apparaten met internettoegang.

Daarnaast moet worden beperkt welke websites bezocht kunnen worden via schoolnetwerken. Zo moet worden voorkomen dat leerlingen onder lestijd op sites zitten die niks met het onderwijs te maken hebben, bijvoorbeeld om te gamen of social media te volgen.