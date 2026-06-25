Wat doen bedrijven om schade door cybercriminaliteit te voorkomen?

Bedrijven lopen vandaag de dag een relatief risico om het slachtoffer te worden van cybercrime op verschillende manieren. Soms gaat het om een actie op kleine schaal, zoals een phishing mail of een valse factuur in de hoop dat een onoplettende medewerker die zonder goed te controleren betaalt. Maar soms gaat het om grotere acties. Daarbij worden complete systemen plat gelegd of grote hoeveelheden data buitgemaakt. Bedrijven doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen, maar dat lukt helaas niet altijd.

De risico’s van data opslag

Het digitaal opslaan van gegevens heeft hoe dan ook altijd een risico. Een papieren kaartenbak zal niet zo makkelijk worden gestolen, zeker als die in een zware ladekast zit. Maar wie werkt vandaag de dag nog op die manier? Vrijwel geen enkel bedrijf heeft nog papieren dossiers en papieren kaartenbakken met klantgegevens. Deze gegevens worden al jaren digitaal opgeslagen en bewaard. Uiteraard gebeurt dit beveiligd en versleuteld. Criminelen proberen vervolgens om die codes te kraken om op die manier alsnog bij de vertrouwelijke informatie te kunnen komen. Soms lukt dat, met als gevolg dat deze gevoelige gegevens in verkeerde handen terechtkomen.

Wat kan een crimineel met buitgemaakte informatie?

Criminelen proberen meestal om klantgegevens buit te maken. De risico’s voor klanten zijn groot, want als een crimineel beschikt over je adres, e-mailadres en soms zelfs een BSN, dan kan hiermee identiteitsfraude worden gepleegd. Criminelen kunnen met de identiteit van de klant online bestellingen doen voor rekening van die klant, maar ook criminele activiteiten ondernemen waar de getroffen klant in eerste instantie verantwoordelijk voor wordt gehouden. Als dit op grote schaal gebeurt, en veel klanten mogelijk slachtoffer zijn of worden, dan betekent dit een flinke strop voor het getroffen bedrijf. Het komt om die reden voor dat een bedrijf zich genoodzaakt voelt om de naam te wijzigen of voor een overname te kiezen omdat het vertrouwen van klanten zodanig is geschaad dat dit ten koste gaat van de omzet.

Beveiliging van gegevens