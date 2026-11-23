Als ondernemer wil je natuurlijk alles doen om een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te behalen. Dat doe je onder andere door actief te werven door middel van advertenties of speciale acties. Zeker als je net bent gestart met een bedrijf, kan het lastig zijn om direct genoeg omzet te genereren om een goed inkomen te behalen. Dit hangt onder meer af van de aard van je werkzaamheden en van de directe concurrentie. Je kunt natuurlijk net onder de marktconforme prijzen gaan zitten, maar dan maak je minder omzet en dus ook minder winst. En je collega’s zullen het vast ook niet leuk vinden.

Klantenbinding met relatiegeschenken

Veel ondernemers gebruiken kleine presentjes om hun klanten gunstig te stemmen. Deze zogenaamde giveaways geven klanten een goed gevoel. Ze krijgen iets gratis en of ze het nu echt kunnen gebruiken of niet, maakt niet zoveel uit. Giveaways hoeven ook niet heel veel te kosten. Je kunt kiezen voor iets simpels zoals een balpen of een aansteker. Linnen tasjes zijn ook heel gewild. Je kunt ze weggeven aan bezoekers, maar je kunt ook als voorwaarde stellen dat er een aankoop moet worden gedaan, opdracht gegeven of een offerte aangevraagd. Zo voorkom je dat een klant alleen maar bij je binnenstapt om die gratis pen of een paar gratis petjes voor de kinderen te kunnen scoren.

Aan welke eisen voldoen relatiegeschenken?

Relatiegeschenken moeten direct aan jouw bedrijf kunnen worden gelinkt. Dat doe je door ze te laten voorzien van je bedrijfsnaam of je logo. Je kunt relatiegeschenken laten bedrukken op verschillende manieren. Het kan in kleur of in zwart-wit. Bij kleurendruk wordt dan weer onderscheid gemaakt tussen full color en drukken in één kleur. Kies altijd een product dat wordt gewaardeerd door een grote groep. Dan kun je een flinke voorraad inslaan waar je even mee vooruit kunt. Pas op met het bedrukken van artikelen met ‘Garagebedrijf Jansen 10 jaar’ of ‘Nieuw in uw regio’ want dan beperk je de ‘houdbaarheidsdatum’ van de producten.

Hoe besteed je je marketingbudget?

Naast het inzetten van relatiegeschenken zijn er nog meer mogelijkheden om klanten te werven. Dit gebeurt vandaag de dag voor een groot deel online, althans, voor de meeste bedrijven. De bakker op de hoek zal het vooral nog steeds van mond-tot-mondreclame moeten hebben. Maar open je een kapsalon of fietsenwinkel, dan kan online reclame prima werken. Je kunt een pagina voor je bedrijf aanmaken op sociale media of gebruikmaken van Google Ads. Ook het laten schrijven van speciale linkbuildingteksten kan helpen om zoekmachines jouw website te laten aanbevelen als de beste optie wanneer iemand bepaalde zoekwoorden ingeeft. Let wel op dat sommige opties vrij prijzig zijn. Een advertentie bij Google met een minder populair zoekwoord is bijvoorbeeld duurder dan eentje met een voor de hand liggend zoekwoord. Je kunt het aantal keren dat er op zo’n link wordt geklikt beperken om op die manier de kosten beheersbaar te houden.