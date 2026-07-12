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Onderzoek: mkb'ers terughoudend met investeringen

Economie
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 17:47
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UTRECHT (ANP) - Mkb-ondernemers in Nederland zijn terughoudend met het doen van investeringen. Dat komt naar voren uit onderzoek naar meer dan 7000 jaarrekeningen van bedrijven door SRA, de grootste vereniging van accountantskantoren werkzaam voor het mkb.
Volgens de accountants stellen veel ondernemers hun investeringen uit. "Over 2025 zien we een magere winstgroei ten opzichte van de omzet, waardoor er steeds minder geld overblijft voor investeringen", licht SRA-bestuurslid Pieter van der Kwaak toe.
Toegenomen onzekerheid is volgens hem voor bedrijven ook een reden om niet zomaar veel geld te steken in nieuwe investeringen. "We zien onzekerheid door de toegenomen personeels- en inkoopkosten en inconsistent overheidsbeleid. Daarbovenop liggen grote opgaven, zoals personeelskrapte, netcongestie, AI, digitalisering en is er onzekerheid door de onrust in het Midden-Oosten."
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