Wat zijn de beste routes om de Kilimanjaro te beklimmen?

Wanneer je de Kilimanjaro als je volgende bestemming kiest, zul je merken dat je uit een handvol verschillende routes kunt kiezen om de top te beklimmen. Alle beschikbare routes bieden je de adembenemende uitzichten die je vanaf de berg hoopt te zien, maar kunnen verschillen in terrein, moeilijkheidsgraad en comfort. De prijzen van de tours voor elke route kunnen ook variëren. Laten we eens kijken naar de verschillende wandelpaden die je kunt bewandelen om de top te bereiken:

Marangu Route

De Marangu Route, soms ook wel de Coca-Cola Route genoemd, is het oudste pad naar de top van de Kilimanjaro. De Marangu Route is een zesdaagse rondreis die verschilt van alle andere routes, omdat je elke nacht in speciale slaaphutten slaapt. De Marangu Route is bovendien de gemakkelijkste en meest comfortabele route. Als je nog niet zeker bent van je eigen wandelvaardigheden of fysieke capaciteiten, of als je voor het eerst de berg beklimt, raden wij je ten zeerste aan om deze route te nemen. Zo kun je de Kilimanjaro beklimmen op een veilige en redelijk comfortabele manier!

Lemosho Route

De Lemosho Route is een van de nieuwere routes van de Kilimanjaro en biedt je de mogelijkheid om van een contrasterend uitzicht op andere trails te genieten. Deze route is uitdagender dan de twee vorige opties, maar wordt geprezen als de mooiste route naar de top. Dus als je de uitdaging aandurft om een van de zwaardere trails van de Kilimanjaro te beklimmen, kun je rekenen op een adembenemend uitzicht. In totaal leg je een afstand van 69 kilometer af in zeven tot acht dagen naar keuze. Omdat dit een meer uitdagende route is, raden we beginners aan om te kiezen voor de achtdaagse tocht.

Machame Route

De Macham Route naar de top van de Kilimanjaro heeft de bijnaam Whiskey Route gekregen, omdat deze route een stuk moeilijker is dan de Coca-Cola-route en over het algemeen de populairste route is om de bergtop te bereiken. Dit is een uitstekende optie als je een ruigere ervaring wilt tijdens je klim. Alleen al het afleggen van deze route kost zeven dagen om de top te bereiker, langer dus dan de zesdaagse rondreis van de Marangu Route. Je zult echter verrast zijn dat de Machame Route eigenlijk korter is dan de vorige tocht. De belangrijkste factor die dit verschil veroorzaakt, is de moeilijkheidsgraad.

Rongai Route

Deze route naar de Kilimanjaro biedt je de mogelijkheid om op veel manieren van de gebaande paden af te wijken, omdat je je tocht vanaf de andere kant van de berg begint dan de andere routes. De Rongai Route heeft als voordeel dat het een minder bewandeld pad is en er aanzienlijk minder voetgangers zijn, wat vaak een visitekaartje is voor degenen die voor een tweede keer naar de Kilimanjaro komen. Omdat deze route afgelegen is, is de kans groter dat je ongerepte natuur en wilde dieren tegenkomt. Eerdere klimmers hebben echter aangegeven dat het landschap niet helemaal voldoet aan de verwachtingen van andere routes op deze lijst.