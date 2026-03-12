Wings Group breidt marketinggroep uit met P&P Company en versterkt directieteam





Wings Group uit Sittard breidt haar marketinggroep verder uit met de aansluiting van het Limburgse bureau P&P Company. Door deze stap ontstaat een geïntegreerde marketinggroep waarin strategie, branding, design en online marketing samenkomen. De groep groeit daarmee door tot een organisatie met ruim vijftig specialisten.

De fusie brengt drie gespecialiseerde labels samen onder Wings Group: Web Wings Creamy Concepts en P&P Company . Elk bureau behoudt zijn eigen expertise, terwijl de samenwerking het mogelijk maakt om organisaties over de volledige breedte van marketing en positionering te ondersteunen.

Volgens Jasper Voorn, Algemeen Directeur van Wings Group, past de stap bij de ontwikkeling die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt:

“De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid als Web Wings. Die groei vraagt ook om meer strategische verdieping en ervaring in complexere trajecten. Met P&P Company halen we ruim 35 jaar kennis en ervaring in huis op het gebied van strategie, positionering en vastgoedcommunicatie. Door die expertise te combineren met onze digitale marketingkracht ontstaat een marketinggroep die organisaties echt van strategie tot uitvoering kan begeleiden.”

Uitbreiding van de directie

Met de aansluiting van P&P Company wordt ook het directieteam van Wings Group uitgebreid. De marketinggroep wordt voortaan geleid door een vierkoppige directie bestaande uit:

Jasper Voorn – Algemeen Directeur

– Algemeen Directeur Ivan Arndts – Commercieel Directeur

– Commercieel Directeur Stephan Lambij – Creatief Directeur

– Creatief Directeur Nick Karip – Sales B2B Directeur

De vier directieleden brengen ieder hun eigen expertise in op het gebied van strategie, marketing, creatie en commerciële groei.

Ivan Arndts, Commercieel Directeur van Wings Group, benadrukt dat de samenwerking vooral draait om inhoudelijke versterking.

“Door de kennis en ervaring van beide teams samen te brengen ontstaat een marketinggroep die inhoudelijk sterker is en klanten op een hoger niveau kan bedienen. We combineren strategie, creativiteit en digitale marketing onder één dak. Daarmee bouwen we verder aan een organisatie die klaar is voor de volgende fase van groei.”

Ruim 35 jaar ervaring in strategie, positionering en vastgoedcommunicatie

P&P Company is al ruim dertig jaar een gevestigde naam in Limburg en staat bekend om haar expertise in strategie, branding en positionering. Het bureau werkt voor diverse organisaties aan complexe positioneringsvraagstukken en heeft daarnaast een sterke positie in onder meer de vastgoedsector.

Met de aansluiting bij Wings Group maakt eigenaar en directeur Stephan Lambij de stap naar een nieuwe rol binnen de marketinggroep.

“P&P Company heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een expert in vastgoedcommunicatie en een bureau dat organisaties helpt bij strategische positioneringsvraagstukken. Door ons aan te sluiten bij Wings Group kunnen we die strategische kracht combineren met sterke digitale marketing en uitvoering. Dat maakt het mogelijk om klanten nog beter te begeleiden, van merkstrategie tot concrete marketingactivatie.”

Complementaire expertises

Binnen Wings Group blijven de verschillende bureaus opereren vanuit hun eigen specialisme:

Web Wings richt zich op online marketing, webdesign en development

richt zich op online marketing, webdesign en development Creamy Concepts specialiseert zich in merkstrategie, branding en positionering

specialiseert zich in merkstrategie, branding en positionering P&P Company richt zich op vastgoedcommunicatie, strategische positionering en communicatie, zowel online als offline

Door deze combinatie ontstaat een marketinggroep die organisaties kan ondersteunen bij zowel strategische vraagstukken als de praktische uitvoering van marketing en communicatie.

Met de uitbreiding zet Wings Group een volgende stap in haar ambitie om organisaties structureel te helpen groeien door strategie, creativiteit en marketing samen te brengen.