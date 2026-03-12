ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran valt brandstoftanks in Bahrein aan

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 7:06
anp120326039 1
MANAMA (ANP/AFP/DPA) - Iran heeft donderdag brandstoftanks aangevallen in Bahrein. De tanks behoren tot een opslagfaciliteit in het gouvernement Muharraq.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken verzoekt inwoners van een deel van Muharraq om "thuis te blijven en ramen en ventilatie te sluiten, als voorbereiding op de mogelijke gevolgen van rook door het vuur dat geblust wordt", aldus een bericht van het ministerie op X.
Iran valt doelwitten in de Golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. In Bahrein ligt de belangrijkste Amerikaanse marinebasis in de regio.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

157004885_m

Wat geven we gemiddeld uit aan een verjaardagscadeau? Dit zijn de ongeschreven regels

Loading