Iran valt brandstoftanks in Bahrein aan

MANAMA (ANP/AFP/DPA) - Iran heeft donderdag brandstoftanks aangevallen in Bahrein. De tanks behoren tot een opslagfaciliteit in het gouvernement Muharraq.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verzoekt inwoners van een deel van Muharraq om "thuis te blijven en ramen en ventilatie te sluiten, als voorbereiding op de mogelijke gevolgen van rook door het vuur dat geblust wordt", aldus een bericht van het ministerie op X.

Iran valt doelwitten in de Golfstaten aan als vergelding voor Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. In Bahrein ligt de belangrijkste Amerikaanse marinebasis in de regio.