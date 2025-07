Zo maak je jouw tuin nog duurzamer

Duurzaamheid vormt een steeds bepalender thema voor zowel organisaties als huishoudens. Je ziet het terug in de groei van het elektrisch rijden, de bewuste keuze voor zonnepanelen en een elektrische warmtepomp, het tegengaan van voedselverspilling, de keuze voor kleding van duurzame en eerlijke producenten, enzovoorts. Ook in de tuin valt vaak veel te winnen als het gaat om duurzaamheid. Kies bijvoorbeeld heel bewust voor een van de duurzame tuinsets , gemaakt van materialen als aluminium, wicker of rvs.

Of vervang een deel van het terras voor een extra border. Het draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit in de wijk, maar komt ook het klimaat rond je woning ten goede. De tegels van het terras houden de warmte vast, terwijl het groen in de border dat niet doet. Hittestress kan er het gevolg van zijn, wanneer ook buren voor een tuin met uitsluitend bestrating kiezen. Of denk aan het feit dat regenwater op een terras maar moeizaam in de grond zakt; bij een gazon of border gaat dit veel sneller. Het leidt steeds vaker tot wateroverlast in Nederlandse wijken. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden om je tuin verder te verduurzamen.

Kies bewust voor duurzame tuinmeubelen

Wanneer je op zoek gaat naar nieuwe tuinstoelen , een tuinbank of bijvoorbeeld een loungeset kom je producten van verschillende materialen tegen. De tuinmeubelen worden tegenwoordig gemaakt van diverse soorten hout, bamboe, metaal, aluminium en bijvoorbeeld kunststof. Zeker rotan en bamboe zijn duurzame materialen. Dat komt onder meer door de snelheid waarmee deze planten groeien. Daarbij hebben ze maar weinig water nodig. De combinatie leidt ertoe dat het kappen ervan een beperkte impact heeft op het milieu. Kunststof tuinmeubelen gaan lang mee en zijn onderhoudsarm. Het is voldoende om ze eens in de zoveel tijd af te nemen met een doek. Daarbij biedt kunststof het voordeel dat je het materiaal kunt recyclen, zodra de tuinmeubelen af zijn. Je verlengt de levensduur van tuinmeubelen door ze onder een hoes te zetten of aan het eind van de zomer naar binnen te halen. Specifiek voor houten tuinmeubelen geldt dat het belangrijk is om deze periodiek te schuren en lakken.

Vang regenwater op en gebruik het in de zomer

Op warme zomerse dagen kunnen de planten in de borders en het gazon een plons water goed gebruiken. Tegelijkertijd wil je een verspilling van gezuiverd drinkwater voorkomen. Je lost het op door regenwater op te vangen in een regenton. Zo kun je het water in de zomermaanden gebruiken voor je planten. Een alternatief is het gebruik van speciale blokken, gemaakt van steenwol, die je in de tuin ingraaft. Het materiaal zuigt een overvloed aan water op in de herfst of bijvoorbeeld het voorjaar. Vervolgens geeft het blok het water aan de omgeving af, zodra de aarde rond het blok opdroogt (in de zomer). Het zorgt voor een natuurlijke infiltratie van de grond, wat planten in leven houdt.

Laat de tuin leven in het voorjaar en de zomer

Een tuin kan bijdragen aan de biodiversiteit in de wijk, wanneer je deze van voldoende groen voorziet. Kies voor planten die insecten als bijen en vlinders aantrekken. Bloeiende planten dragen niet alleen bij aan het leven in de tuin, maar geven deze daarbij kleur. Ze nodigen je uit om al vroeg in het jaar naar buiten te komen en te genieten van het moois dat je er vindt. Kies voor planten die op verschillende momenten in het jaar tot bloei komen. Op het internet valt veel te lezen over de bloeitijd en -periode van verschillende plantensoorten en heesters. Zo geniet je niet alleen op zomerse dagen van je tuin, maar ook tijdens de andere seizoenen. Ook leuk: een kleine moestuin of boomgaard in de tuin.