Trump weet het: hij gaat verliezen

Het waren volgens zijn medewerkers de ergste weken van zijn presidentschap. Hij verprutste de reactie op het virus en hij verprutste de reactie op de Black Lives Matter-beweging. En nu staat hij zo ver achter in alle peilingen dat er een wonder nodig is om voor 4 november de schade te herstellen. De president is de afgelopen dagen privé tot dat akelige inzicht gekomen, vertelden meerdere bronnen aan POLITICO. De blamage van de halflege tribunes bij zijn verkiezingsbijeenkomst in Tulsa was een schokkende ervaring voor Trump.

Zijn staf bedacht dat een interview met zijn Fox-vriend Sean Hanity goed zou zijn voor het moreel van hun baas. Maar ook dat werd een treurige mislukking. Op alle Amerikaanse TV-zenders is het fragment te zien waarop Trump een simpele vraag krijgt (‘Waarom moeten mensen op u stemmen’) en er niet in slaagt een antwoord te verzinnen.

In zijn omgeving zijn er volgens Politico mensen die twijfels beginnen te krijgen of hij wel wil winnen.

Sam Nunberg, Trump-aanhanger en ex-medewerker: “Zoals het er nu voorstaat gaat hij een nederlaag tegemoet van historische omvang.” Nunberg vindt dat de president moet overwegen zich terug te trekken als de cijfers niet beter worden.

Na het debacle van Tulsa is de campagnestaf opgeschud. Trump bemoeit zich zelf meer met de strategie en zijn schoonzoon Kushner coördineert van uit het Witte Huis

De verwachting is dat Trump veel meer directe aanvallen zal plaatsen op zijn concurrent Joe Biden