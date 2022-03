Waarom staat de Z nu symbool voor steun aan Rusland? En hoe zit het met de V?

Atleten, demonstranten, oorlogsmaterieel, overal is de letter Z terug te vinden als symbool van steun aan Rusland. Maar wat betekent de letter oorspronkelijk?

De mysterieuze Z werd voor het eerst gespot op 19 februari. De letter was met de hand geschilderd op Russische tanks en militaire vrachtwagens aan de Oekraïense grens.

Toen de Russische invasie begon, werd er op meer militair materieel de Z gespot, evenals andere letters, waaronder O, X, A en V. De letters werden meestal omlijst door vierkanten, driehoeken en andere geschilderde vormen. De letter Z komt niet voor in het Cyrillische Russische alfabet.

De populairste theorie onder militaire experts is dat de letters verwijzen naar gebieden waar de Russische troepen gewoonlijk zijn gestationeerd, waarbij Z mogelijk staat voor Zapad (west).

Anderen menen dan weer dat de letters bedoeld zijn om te zorgen dat Russen hun eigen militairen en tanks herkennen. Er zijn ook nog experts die denken dat de letter Z staat voor de naam van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, en de letter V voor Vladimir Poetin.

Het Russische ministerie van Defensie heeft zelf geen commentaar gegeven op de theorieën en plaatste in plaats daarvan op haar Instagram-kanaal dat de Z verwijst naar Za pobedu ("voor overwinning") en de V naar "kracht van de waarheid".

Hoe dan ook, is de Z wereldwijd verworden tot het belangrijkste pro-oorlogssymbool. Je vindt het terug op gevels in Sint-Petersburg, op het trainingspak van een turner en in een Pro-Russische demonstratie in het Servische Belgrado.

Rusland heeft een geschiedenis met het promoten van symbolen om steun te krijgen voor haar militaire operaties. Tijdens de annexatie van de Krim waren er oranje-zwart gestreepte linten die voor verbinding en support moesten zorgen.