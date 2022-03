Donald Trump over oorlog in Oekraïne: ‘Windmolens werken niet, ze rotten weg’

Donald Trump kreeg in een podcast de vraag hoe hij dacht dat de oorlog in Oekraïne verder zou verlopen. Zijn antwoord? “Het draait allemaal om groene energie, ik heb het altijd al gezegd, windmolens werken niet, ze roesten en rotten weg na tien jaar. Ze werken niet.”

Zijn volledig onnavolgbare uitspraken deed hij in een UFC-podcast. Verder is het de laatste tijd relatief stil rond de oud-president van de Verenigde Staten. Maar hij is niet te beroerd om in een Ultimate Fighting Championship-podcast, waar normaal gesproken bloederige vechtpartijen worden besproken, zijn mening over de oorlog in Oekraïne tentoon te spreiden.

De controversiële zakenman geeft aan dat het onder zijn leiding heel anders zou zijn gegaan in Oekraïne en oreert verder over de vele nadelen van het plaatsen van windmolens op het platteland.