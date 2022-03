Volt-ruzie: ’Mensen zijn doodsbang voor Gündogan’

De Telegraaf heeft gesproken met mensen die zeggen dat zij de klagers zijn die de affaire Nilüfer Gündoğan veroorzaakten. Over het Kamerlid van Volt werd zoveel geklaagd dat ze uit de fractie werd gezet. De kwestie zou zijn begonnen bij het bedeesde Kamerlid Koekoek van de partij. Volgens De Telegraaf heeft Koekkoek bij het partijbestuur aan de bel getrokken nadat Gündoğan een opmerking had gemaakt dat ze haar Kamerwerk niet goed deed, en als parlementariër ’wat vaker zou moeten douchen’. Koekkoek was daar niet van gediend. Na de melding van Koekkoek kwamen ook andere ’slachtoffers’ naar voren. Die vertellen over ’tirades’ en ander ’ongewenst gedrag’.

Een aantal van de meldingen was van seksuele aard: volgens de partij zou Gündoğan een aantal jongere medewerkers meermaals op hun billen hebben getikt, en bij weerwoord explosief hebben gereageerd. „Dat gebeurde zowel op de fractie als daarbuiten”, zegt een bron met kennis van zaken. Ook zou ze seksgrappen in WhatsApp-groepen van Volt hebben rondgestuurd, en avances hebben gemaakt naar jongere leden. „Zowel bij vrouwen als mannen”, zegt een andere medewerker. In een appgroep met de naam ’Griekse Pornovilla’ heeft het Kamerlid bovendien omstreden uitspraken gedaan over ongevaccineerden. Volgens bronnen, die dat staven met bewijsstukken, suggereert Gündoğan dat de deltavariant van het coronavirus ’weleens domheid’ zou kunnen ’uitroeien’ en dat als ’win win’ betitelen.