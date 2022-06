Experts kritisch op coronabeleid Kuipers: ‘Waar heeft de minister het over?’

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers presenteerde maandag het beleidsplan voor toekomstige coronagolven. Gezondheidsexperts vinden het maar magertjes: het mist duidelijkheid, visie en doel. "Wat wil Kuipers doen om het waar te maken?"

Viroloog Bert Niesters (UMC Groningen) vraagt zich in de Telegraaf af hoe het zit met de vaccins. "Waar heeft de minister het precies over? De aangekochte vaccins zijn van 2019/2020. Inmiddels hebben we de super besmettelijke omicronvariant. Moderna zou vaccins klaar hebben liggen tegen omicron en ook Pfizer zegt eraan te werken. Die moeten dan wel worden aangekocht. Daar lees ik niets over.”

Ook viroloog Ab Osterhaus mist een duidelijk vaccinatieplan. "Als je in het najaar het virus effectief wilt bestrijden met vaccinatie, is het wel belangrijk dat die nieuwe middelen er zijn of dat je daar in ieder geval op voorbereid bent.”

Epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc vindt het goed dat Kuipers aanstuurt op het openhouden van de scholen. "Prima uitgangspunt. Alleen: wat wil Kuipers doen om dit waar te maken? Moeten besmette kinderen nog steeds in isolatie of quarantaine, of mogen ze gewoon naar school? Dan krijg je binnen de kortste keren weer dat de halve klas thuis zit. En ze dragen het over aan de ouderen en zwakkeren."

Tostmann mist net als de andere experts een overkoepelend doel. "Willen we hiermee zoveel besmettingen voorkomen om de zorg te ontzien, of willen we het virus laten rondgaan. Daar ben ik erg benieuwd naar.”