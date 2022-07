Baas Britse leger: “Geruchten over ziekte Poetin zijn wensdenken”

Al lange tijd gaan er geruchten dat Poetin ernstig ziek is. De opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten spreekt nu van 'wishful thinking'. Dat geldt ook voor de hoop dat Poetin wordt doodgeschoten door iemand uit zijn entourage.

"Als militaire professionals zien we een relatief stabiel regime in Rusland. President Poetin is erin geslaagd elke oppositie de kop in te drukken, we zien een hiërarchie die is gebouwd rondom Poetin en dus heeft niemand aan de top redenen om hem uit te dagen", aldus Tony Radakin in een interview met de BBC. "En dat is somber." Ook de speculaties dat Poetin ernstig ziek zou zijn, zijn valse hoop, meent de admiraal.

Wel stelt hij dat het Russische leger erg verzwakt is door de oorlog in Oekraïne. Volgens Radakin zijn er 50.000 Russische soldaten gedood of gewond en bijna 1700 tanks plus 4000 gepantserde gevechtsvoertuigen vernietigd.