Derde van Britse jongeren is argwanend over Joden

Een derde van de 18- tot 24-jarigen in het Verenigd Koninkrijk gelooft dat Joden een ongezonde controle over het wereldwijde bankensysteem hebben.

In een onderzoek van de antiracisme-organisatie HOPE not Hate geeft 34 procent van de jongeren aan dat deze stelling volgens hen ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ waar is, schrijft het ND. De onderzoekers noemen dit in hun rapport ‘schokkend’. Bij de iets oudere generatie van 25- tot 34-jarigen is dit percentage iets minder hoog, hier gaf 28 procent aan te geloven dat Joden een ongezonde controle hebben over het wereldwijde bankensysteem.

De onderzoekers benadrukken dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de stelling een belangrijke overtuiging is voor veel van deze jongeren. Over het algemeen zijn deze jongeren meer sociaal liberaal, maar uit de antwoorden in de enquête blijkt volgens de onderzoekers ook dat zij bovengemiddeld vatbaar zijn voor samenzweringstheorieën en aartsconservatieve politieke opvattingen.