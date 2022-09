Burgemeester van Antwerpen kraakt Belgisch beleid: ‘Dit land is failliet, zijn het nieuwe Griekenland’

Antwerps burgemeester Bart de Wever loopt in het zondagse TV-programma 'De Zevende Dag' flink leeg over het dramatische energiebeleid van Europa, en van België en Duitsland in het bijzonder.

“Dit is natuurlijk geen crisis die Poetin heeft veroorzaakt, maar die Europa wel zelf over zich heeft afgeroepen door de eigen primaire energieproductie deze eeuw af te bouwen”, zo stelt de Wever (van de conservatieve N-VA). “In Amerika zit men niet in deze shit. Ze hebben het omgekeerde gedaan van wat wij gedaan hebben. Ze zijn nu exporteur van olie en gas, maar dat waren ze zeker niet twintig jaar geleden. Je hebt niet veel aan klimaatnormen als al je bedrijven naar Amerika en China gaan om te produceren, dan ben jij failliet en is het klimaat nog niet gered. Dit is de groene dogmatiek. Mensen moeten dit weleens gaan beseffen.”

“Olie, gas en steenkool mochten niet meer. Er mocht niet in reserves geïnvesteerd worden. Duitsland heeft geen enkele terminal voor vloeibaar aardgas. De domste landen, Duitsland en België, hebben de kernenergie parallel afgeschaft. Alle energiebronnen hebben we weggeduwd, waardoor we ons afhankelijk hebben gemaakt van Poetin. Nu hangen we eraan”, fulmineert de burgemeester.

Erger dan Zuid-Europa

Het is volgens hem tijd voor 'bittere waarheden'. “Dit land is failliet. Kijk eens naar onze schuld, overheidsuitgaven en tekort. Het is erger dan in Zuid-Europa. Dat heeft te maken met beleid. Deze regering heeft er niets aan gedaan. Er zijn geen buffers.”

Donald Trump werd door de Duitse delegatie uitgelachen toen hij in 2018 als president van de VS sprak op de algemene vergadering van de VN over de Europese afhankelijkheid van Poetin, maar de gevaarlijke clown had het hier toch bij het rechte eind: