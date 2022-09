Russische soldaten gefrustreerd over Oekraïense opmars

Het offensief van het leger van Oekraïne heeft resultaat, al is niet duidelijk hoever de troepen zijn opgerukt.

De aanval verloopt over een frontlijn van 240 kilometer, en eerder waren er relatief weinig Oekraïense bronnen over beschikbaar.

Dit weekeinde bleek dat er successen worden geboekt door Oekraine uit somberheid van Russische militaire bloggers, schrijft DS. Blogger Ilja Zacharov citeert via de Russische app Telegram ‘een vriend die net uit Oekraïne terug is’. ‘Onze televisieshows en het ­ministerie van Defensie zingen de lof van onze hardwerkende artillerie. Allemaal leugens. Onze vrijwilligers worden als kanonnenvoer naar de slachtbank gebracht, ­zonder steun van artillerie of luchtmacht. Ze krijgen machine­geweren, maar ze zien geen vijand – want hun artillerie werkt wel. ­Jongens, laat jullie niet vangen door de militaire overheid.’

‘Onze artillerie bleef urenlang stil. Onze luchtmacht kunnen we hier vergeten’, meldde Telegramkanaal Grey Zone, dat banden heeft met het Russische huurlingenleger Wagner. ‘We ­hebben het offensief proberen ­tegen te houden, maar onze paratroepen en special forces hadden geen andere optie dan zich terug te trekken naar defensieve stellingen. Niet iedereen kon ontsnappen.’