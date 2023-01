Chaos in Republikeinse kamp vlak voor belangrijke stemming. De ‘crazy’s’ gijzelen de partij

Vandaag neemt het nieuwe Huis van Afgevaardigden zitting in het Capitool, normaal een dag van feest en tradities met familie en vrienden in Washington. Maar niks van dat alles dit jaar, omdat het oorlog is in het Republikeinse kamp.

Al honderd jaar is de voorzittersverkiezing al ver van tevoren een uitgemaakte zaak, maar nu lukt het de Republikein Kevin McCarthy (57) maar niet om alle 222 neuzen in zijn fractie dezelfde kant op te krijgen. Hij heeft 218 stemmen nodig voor een meerderheid, en meer dan vier vijanden in zijn eigen partij.

Liefst negen ultra-conservatieve Trump-loyalisten maken zijn leven zuur. “Ik ga niet op Kevin McCarthy stemmen”, zegt Bob Good uit Virginia tegen Fox News. “Honderden van mijn kiezers hebben gezegd dat ik het niet moet doen.” Hij vindt net als acht andere radicaal-rechtse leden van de 'Freedom Caucus' de beoogde voorzitter McCarthy niet conservatief genoeg.

House of Cards

Alleen als de vergaande eisen van de 'crazy's', zoals de Republikeinen ze achter gesloten deuren noemen, worden ingewilligd – ze willen onder andere een aanpassing van de regels in het Huis, waardoor de voorzitter gemakkelijker kan worden afgezet – stemmen ze op McCarthy. Maar als de politicus zijn oren nu laat hangen naar zijn criticasters, dan zal hij jarenlang politiek worden gegijzeld door het clubje dissidenten.

Misschien verschijnt op het laatste moment nog een andere Republikein op het podium, die goed ligt bij zowel de gematigde als de radicaal-rechtse flank. Het is zelfs nog mogelijk dat de Democraten er met het voorzitterschap vandoor gaan. Zij hebben nog geen kandidaat naar voren geschoven, omdat het normaal gesproken door het gebrek aan Democratische zetels een totaal kansloze missie is, maar door de chaos op rechts is het niet ondenkbaar dat enkele gematigde Republikeinen uit protest op een Democratische kandidaat stemmen.

McCarthy gaat vandaag nog een laatste keer zijn partijleden proberen te overtuigen op hem te stemmen. Daarna gaan we zien of hij het redt, of dat de eerste zittingsdag van het Congres voor het eerst in honderd jaar eindigt in chaos.