Rusland bedreigde familie Wagner-leiding

De Russische inlichtingendiensten dreigden met geweld tegen de families van de Wagner-leiding voordat baas Jevgeni Prigozjin de opmars richting Moskou zaterdag afblies, schrijft de Britse krant The Telegraph op basis van Britse veiligheidsbronnen. Volgens de krant kan dat hebben bijgedragen aan het plotseling stoppen van de muiterij.

The Telegraph schrijft ook dat er eigenlijk maar 8000 strijders van het huurlingenleger meededen aan de opstand, niet de 25.000 huurlingen die eerder waren gemeld. Bij een poging om de Russische hoofdstad in te nemen zou een nederlaag dan ook te verwachten zijn geweest.

"Vladimir Poetin zal nu proberen om soldaten van de Wagner Groep op te nemen in het Russische leger en de voormalige leiders uit te schakelen", schrijft de krant op basis van verkregen inzichten.

Het is nog onduidelijk wat er precies in de de-escalatieovereenkomst staat die zaterdagavond tussen het Kremlin en Prigozjin is gesloten. Er is sinds de nacht van zaterdag op zondag ook onduidelijkheid over de verblijfplaats van Prigozjin, die volgens het Kremlin naar Belarus zou verhuizen.