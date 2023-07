Europese Commissie gaat controversieel landbouwgif glyfosaat voor 15 jaar goedkeuren

De Europese Commissie volgt het advies van voedselwaakhond European Food Safety Authority (EFSA) en maakt een voorstel gereed om het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat voor de komende 15 jaar toe te staan, schrijft de Europese nieuwssite Politico.

Er is veel te doen rondom dit bij boeren populaire landbouwgif. Critici stellen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. Het zou kanker veroorzaken bij mensen en belangrijke bestuivers zoals bijen en andere insecten uitroeien, maar volgens de EFSA is er geen reden tot bezorgdheid. Milieuorganisaties beschuldigen de EFSA er ondertussen van dat zij hun oren hebben laten hangen naar de machtige lobby van de chemische en agro-industrie.

Goedkeuring is groot raadsel

Het gebruik van glysofaat werd in 2017 voor vijf jaar toegestaan binnen de EU, maar door de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek en alle ophef eromheen, werd deze vergunning in december 2022 slechts met een jaar verlengd. Nu lijkt de EFSA toch om; afgelopen week heeft de Commissie het vertrouwelijke goedkeuringsdocument voorgelegd aan het Europees comité voor planten, dieren, voedsel en voeding SCOPAFF. Dit document is nu gelekt, weet Politico te melden.

De EFSA heeft eerder al erkent dat glyfosaat schadelijk is voor de biodiversiteit en dat het herstel van biodiversiteit juist een topprioriteit is van de EU. Het is dus een raadsel waarom deze pesticide de komende 15 jaar toch in grote hoeveelheden op de gewassen, in het oppervlaktewater en in de grond mag worden gespoten.

Nederlandse akkers kleuren in het voorjaar oranje-geel door een behandeling met glyfosaat, vanwege het doden van het gras tussen de opkomende gewassen.