‘Kadyrov liet lijfarts en vicepremier levend begraven na ernstige gezondheidsproblemen’

De Tsjetjeense dictator Ramzan Kadyrov (46) heeft volgens het doorgaans goed ingelichte Russische Telegram-kanaal 'VchK-OGPU' zijn lijfarts en vice-premier vermoord door hem levend te begraven. Kadyrov gaf Elkhan Suleimanov de schuld van zijn gezondheidsproblemen.

De arts werd in de loop van 2022 uit zijn functie gezet en is vanaf oktober 2022 spoorloos. En dat terwijl Suleimanov eerder nog voor zijn medische werk werd beloond met de post van minister van Gezondheid en het vicepremierschap.

Nierproblemen of vergiftiging

Kadyrov, ook wel bekend als de bloedhond van Poetin, zou het idee hebben gehad dat Suleimanov de kwade genius was achter de ernstige verslechtering van zijn gezondheid. De Tsjetjeense heerser is flink aangekomen, heeft op foto's een rood opgeblazen hoofd en kon op video's zijn ogen vaak niet openen. Er wordt gefluisterd dat hij nierproblemen heeft, maar Kadyrov zelf ontkent dat er iets mis is met hem. Hij zou ervan overtuigd zijn dat zijn lijfarts hem vergiftigde met foute injecties.

Kadyrov voert sinds 2007 een waar schrikbewind in de Tsjetjeense republiek. De man is beschuldigd van talloze mensenrechtenschendingen, zoals het martelen, ontvoeren en vermoorden van burgers. Hij heeft soldaten geleverd aan Poetin, die beschuldigd worden van de slachting van honderden burgers in het Oekraïense Boetsja.