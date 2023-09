Rechter: Trump is een fraudeur

Donald Trump en zijn familiebedrijf The Trump Organization hebben volgens een rechter in New York jarenlang fraude gepleegd terwijl de Amerikaanse oud-president zijn zakenimperium opbouwde. Trump en het bedrijf zouden banken en verzekeraars hebben misleid door de waarde van bezittingen op papier sterk te overschatten en zijn eigen vermogen te overdrijven. De rechter stelde dinsdag dat de voormalige president en het bedrijf aansprakelijk zijn voor de fraude.

Door te liegen over zijn vermogen en de waardes van bezittingen konden Trump en het familiebedrijf bijvoorbeeld gunstige leningen, lage premies en belastingvoordeel krijgen. Volgens de aanklager had Trump zijn vermogen met zeker 2,23 miljard dollar (2,11 miljard euro) verhoogd. Verder zou hij de waardes van onder meer zijn landgoed in Mar-a-Lago, zijn penthouse in Manhattan en meerdere kantoren en golfbanen hebben aangedikt.

Volgende week begint het proces waarin moet worden bepaald wat de straf wordt voor de fraude. De aanklager wil niet alleen een boete van 250 miljoen dollar, maar ook dat Trump en drie van zijn kinderen geen zaken meer mogen doen in de staat New York. De civiele zaak kan tot en met december duren.

Trump ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en doet de zaak, net als de vele andere zaken die tegen hem lopen, af als een "politiek gemotiveerde heksenjacht". Trumps advocaat heeft al aangekondigd dat de oud-president en andere gedaagden in beroep gaan tegen het oordeel van de rechter.

The Trump Organization kreeg eerder al eens een boete van 1,6 miljard dollar voor belastingfraude. De financiële topman kreeg een gevangenisstraf van vijf maanden voor zijn rol bij die fraude. Trump was zelf in die zaak niet persoonlijk aansprakelijk.