Kritiek op Qatar bij WK door Wopke Hoekstra weggemoffeld

Wopke Hoekstra en zijn ambtenaren voorkwamen voor het WK voetbal meermalen openlijke kritiek op gastland Qatar, onder meer door andere ministeries te omzeilen, meldt Trouw.

Qatar lag in de aanloop naar het Wereldkampioenschap voetbal eind 2022 internationaal onder vuur vanwege de uitbuiting van gastarbeiders, die onder meer werkten aan de bouw van voetbalstadions. Ook waren er zorgen over de mensenrechten in de golfstaat, waar jarenlange celstraffen staan op homoseksualiteit, ook voor buitenlanders.

Uit een reconstructie van deze krant blijkt dat het ministerie van Hoekstra heel ver ging in het 'sparen' van Qatar, omwille van de handel en de goede betrekkingen. De reconstructie is gemaakt op basis van interne communicatie van vijf ministeries verkregen via de Wet open overheid, en documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken die Trouw in handen kreeg.