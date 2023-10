Schoolbesturen bulken van het geld

Scholen in Nederland hebben een recordbedrag van ruim 8 miljard euro opgepot, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om het totaal aan liquide middelen van alle schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs.

Dat is bijna een derde van de 27 miljard euro die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)voor volgend jaar heeft begroot.

Ook de eigen vermogens van onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Deze bedragen nu in totaal 7,3 miljard euro. Follow the Money onderzocht de spaarpotten van scholen aan de hand van jaarverslagen en cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Volgens deskundigen houden scholen structureel geld over door de manier waarop het onderwijs in Nederland wordt gefinancierd. Elk najaar ontvangen scholen een vast bedrag van het ministerie van OCW: de lumpsum. Die zak geld moeten zij naar eigen inzicht uitgeven, maar vaak wordt pas laat in het jaar duidelijk hoeveel het precies wordt. Dat maakt het voor scholen lastig om sluitend te begroten.