Campagnestrateeg: “Aanval op Baudet is tonnen waard”

Dat een 15-jarige jongen met een bierflesje uithaalde naar Thierry Baudet in café The Cabin in Groningen, kan wel eens voordelig uitpakken voor Baudets politieke partij Forum voor Democratie (FvD).

Dat zegt campagnestrateeg van de VVD Henri Kruithof tegen het Dagblad van het Noorden. "Als het doel van de 15-jarige verdachte was om Baudet electoraal nadeel te bezorgen, dan is het een buitengewoon domme actie van deze jongen. De publiciteit die Baudet uit deze aanval haalt, is heel erg groot. Advertentiebureaus kunnen dat omrekenen in geld, ik denk dat deze aanval tonnen waard is’’, zegt Kruithof.