Barack en Michelle Obama steunen Kamala Harris

Oud-president Barack Obama heeft vicepresident Kamala Harris openlijk gesteund om de Democratische presidentskandidaat te worden en zei in een verklaring met Michelle Obama, de voormalige first lady, dat ze "er alles aan zouden doen om Kamala Harris verkozen te krijgen als de volgende president van de Verenigde Staten." Obama was de meest prominente Democraat die de kandidatuur van Harris nog niet wilde steunen.

Harris aanvaardde de steun van de heer Obama in een telefoongesprek, waarvan haar campagne vrijdagochtend een video vrijgaf.

Hij bezorgde daarmee Harris misschien wel het belangrijkste ontbrekende stukje in wat een cascade van steun is geweest van de leiders van haar partij.

Obama, die zichzelf heeft gepositioneerd als een onpartijdige partijoudste en neutraal is gebleven tijdens Democratische voorverkiezingen, had zich ingehouden toen de steunbetuigingen voor Harris binnenstroomden vanuit alle hoeken van de partij nadat president Biden zich zondag had teruggetrokken uit de race.

Vice-president Kamala Harris, de vermoedelijke Democratische genomineerde voor het presidentschap, is nu officieel op TikTok.

Sinds president Biden zondag aankondigde dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen, is het sociale mediaplatform overspoeld met memes over kokospalmen, de zomer van Brat en andere content met betrekking tot Harris.

Adviseurs van Donald J. Trump zeiden dat ze zich niet zouden inzetten voor nog een debat. Het was la afgesproken, maar met Harris in debat gaan vindt Trump blijkbaar geen prettig idee.

Biden en Trump hadden afgesproken om twee algemene verkiezingsdebatten te houden, waarvan het eerste plaatsvond op 27 juni. Het optreden van Biden was zo rampzalig dat het vier weken duurde voordat hij uit de race stapte.

Vice-president Kamala Harris maakt plannen om voor 7 augustus een running mate aan te kondigen en haar assistenten voeren de eerste ronde gesprekken met mensen die in aanmerking komen via videogesprekken gezien de krappe tijdslijn.

Als ze de deadline van 7 augustus haalt, heeft Ms. Harris het proces van het doorlichten, kiezen en introduceren van een running mate, dat normaal maanden duurt, in iets meer dan drie weken gepropt.

Future Forward, het belangrijkste super PAC dat de herverkiezingscampagne van president Biden steunde, kondigde donderdag aan dat het de komende drie weken 50 miljoen dollar zou uitgeven aan advertenties ter ondersteuning van vicepresident Kamala Harris in zes 'battleground' staten.