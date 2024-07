Niet meer drukte op stations door treinhinder Frankrijk, merkt NS

AMSTERDAM (ANP) - Op de treinstations in Rotterdam en Amsterdam, waar de internationale treinen naar Frankrijk vertrekken, is het niet ongebruikelijk druk, meldt een woordvoerster van de NS. "De stations in Rotterdam en Amsterdam vertonen het gebruikelijke beeld", aldus de zegsvrouw. Wel kan het door de zomervakantie wat drukker zijn op de stations.

Door brandstichtingen langs het Franse spoor is het treinverkeer in dat land flink ontregeld. Treinen tussen Nederland en Parijs doen er vrijdag anderhalf uur langer over, omdat ze omgeleid worden, meldde Eurostar eerder. In Parijs starten vandaag de Olympische Spelen.