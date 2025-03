Peiling: GL/PvdA bijna net zo groot als krimpende PVV

De PVV van Geert Wilders daalt nu snel in de peiling van Maurice de Hond. Kort na de verkiezingen van november 2023 steeg de PVV naar boven de 50 zetels (bij de verkiezingen waren het er 37). De laatste maanden is de tocht omlaag ingezet. Blijkbaar raken kiezers van de PVV ontnuchterd nu blijkt dat de partij buitengewoon weinig voor elkaar krijgt voor Henk en Ingrid. En misschien ook omdat niet helder is of de PVV van de kant van Nederland en Europa staat of aan de kant van Poetin en Trump.

Bij GL/PvdA is het omgekeerde te zien. Na de 24. zetels van de verkiezingen verloor de partij van Timmermans nog wat terrein en werd getwijfeld aan de wervingskracht van Timmermans.

Maar nu de thema's waar het over gaat meer samenvallen met de expertise van Timmermans begint hij te winnen. De partij van Timmermans staat nu op 27 zetels en ligt dus nog maar drie zetels achter de PVV.

GL/PvdA is veruit de grootste partij buiten de PVV. Als de partij van Wilders na de volgende verkiezingen niet meer meeregeert (en dat staat bijna vast) wordt Timmermans premier. De VVD volgt op 23 zetels en het CDA met 18.

De coalitie zou nog 60 zetels halen, 28 minder dan nu. Dat komt door het wegvagen van NSC (van 20 naar 3), het bijna halveren van BBB (van 7 naar 4), het verlies van de PVV (van 37 naar 30) en de lichte winst van de VVD (van 23 naar 24)

Daarnaast blijft de opmars van het CDA opmerkelijk: van 5 naar 18.

22% van de Nederlandse kiezers is positief over de regering. Van de huidige PVV-kiezers is dat ook dalende en nu nog maar 53%. Dat was zes maanden geleden nog 83%, zes weken geleden nog 67%.

Maar als alle PVV-kiezers genomen worden uit november 2023 dan is nog maar 43% positief over de regering.

Vraag: de oorlogsdreiging wordt overdreven

Vraag: Nederland moet met troepen meedoen aan een eventueel vredesleger

Bron: Peil.nl