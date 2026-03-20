Rusland wil inzet leger in buitenland bij vervolging Russen

MOSKOU (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Rusland wil het mogelijk maken om de krijgsmacht in te zetten om burgers te helpen die in het buitenland te maken krijgen met vervolging. Parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin zegt dat het voorstel versneld zal worden behandeld.

De regering heeft het plan al goedgekeurd en het zal naar verwachting zonder problemen worden aangenomen door het parlement. Rusland mag dan troepen inzetten om burgers te bevrijden die in de ogen van Moskou onterecht zijn gedetineerd in andere landen.

"Het westerse rechtssysteem heeft zichzelf volledig in diskrediet gebracht", zei voorzitter Volodin van de Staatsdoema. De Russische regering zou met de nieuwe regels ook druk op andere landen kunnen uitoefenen door met militair ingrijpen te dreigen.

Een van de Russen die wordt gezocht in het buitenland is president Vladimir Poetin zelf. Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en dat beperkt hem in zijn mogelijkheden naar het buitenland te gaan.