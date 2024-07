Dick Schoof was vijfde keus

Na het afvallen van Geert Wilders als premier en daarna Ronald Plasterk zijn ook Kim Putters en Marnix van Rij gepolst als nieuwe bewoners van het Torentje. Uiteindelijk vonden PVV, VVD, NSC en BBB Dick Schoof bereid om minister-president te worden, ontdekte De Telegraaf.

Wilders kon geen premier worden omdat met name Pieter Omtzigt dat niet wilde. Plasterk viel af omdat hij ervan verdacht wordt dat hij rijk is geworden dankzij het werk van anderen. Kim Putters en Marnix van Rij hadden er geen zin in het extreemrechtse kabinet te leiden. En zo werd Dick Schoof premier.

BBB wilde daar nóg een kandidaat aan toevoegen: Mona Keijzer. Maar dat voorstel viel slecht bij de andere drie partijen. Er zijn nóg meer mensen gepolst voor het premierschap, zegt De Telegraaf. SGP-kopstuk Kees van der Staaij behoorde daartoe, net als informateurs Richard van Zwol (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP).