Boa's in Amsterdam-Centrum krijgen tijdelijk korte wapenstok

AMSTERDAM (ANP) - 41 boa's die in het centrum van Amsterdam werken, krijgen vanaf maandag een korte wapenstok. Daarmee moeten ze zichzelf beter kunnen beschermen in gevaarlijke situaties, aldus de gemeente. Ze krijgen de stok als onderdeel van een proef, die uiterlijk tot 31 december 2025 duurt.

De boa's die meedoen aan de proef hebben daarvoor trainingen gevolgd en een examen moeten afleggen. Na afloop van het experiment gaat de gemeente het gebruik van de korte wapenstok evalueren. Dan zal het college bepalen of het instrument nog langer nodig is.

Amsterdam heeft samen met negen andere gemeenten al eens meegedaan aan een pilot van het ministerie van Justitie en Veiligheid, om de wapenstok bij boa's te testen. Daar kwam uit dat boa's onder voorwaarden een wapenstok mogen dragen en gebruiken. In onder meer Den Bosch en Breda gebeurt dit al.

Uit een eerder onderzoek van de gemeente onder alle boa's die op straat werken in Amsterdam, bleek dat het merendeel van de ondervraagden te maken had met verbale of fysieke agressie tijdens hun werk. Dat kwam vooral vaak voor bij boa's die in het centrum werken. De ondervraagden gaven ook aan zich door de korte wapenstok veiliger te voelen.