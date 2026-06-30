Trump opnieuw beschuldigd van aanranding en bedreiging voormalig schoonheidskoningin

De Zwitserse voormalig schoonheidskoningin Beatrice Keul heeft in een nieuw interview Donald Trump ervan beschuldigd haar in 1993 in een suitesalon van het Plaza Hotel in New York te hebben aangerand tijdens een door hem gesponsorde missverkiezing. Volgens Keul zou Trump haar ongevraagd hebben betast, geprobeerd haar jurk op te tillen en haar tegen haar zin hebben gekust.

Na het incident zou Trump haar naar eigen zeggen hebben bedreigd en duidelijk hebben gemaakt dat ze moest zwijgen “anders konden er slechte dingen gebeuren”. Keul trad in 2024 voor het eerst met haar verhaal naar buiten en zegt sindsdien te maken te hebben met intimidatie en dreigberichten, waaronder AI‑gegenereerde berichten op haar telefoon.