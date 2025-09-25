ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

“Noord-Korea kan enorm aantal kernwapens maken”

Politiek
door Redactie
donderdag, 25 september 2025 om 9:03
bijgewerkt om donderdag, 25 september 2025 om 9:30
ANP-536806911
Zuid-Korea denkt dat Noord-Korea beschikt over maximaal twee ton hoogverrijkt uranium, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Eenwording Chung Dong-young. Al langer wordt ervan uitgegaan dat het noorden aanzienlijke voorraden materiaal heeft waarmee een kernwapen kan worden gemaakt, maar het is zeldzaam dat details openlijk worden gedeeld.
Volgens Chung heeft Noord-Korea op vier locaties centrifuges draaien om hoogverrijkt uranium te maken. "Er is maar vijf tot zes kilo plutonium nodig om een enkele kernbom te maken", aldus Chung. Het uranium, verrijkt tot meer dan 90 procent, zou dienen voor de productie van dat plutonium. Het noorden kan volgens Chung een "enorm aantal kernwapens" maken.
De minister noemt het een "dringende zaak" dat het nucleaire programma van Noord-Korea wordt gestopt. Alleen de Verenigde Staten kunnen dat volgens hem voor elkaar krijgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei wel te willen praten, maar wil zijn kernwapens behouden.

Lees ook

Trump bombardeert Iran opnieuw als land doorgaat met kernwapenTrump bombardeert Iran opnieuw als land doorgaat met kernwapen
Iran zegt informatie over Israëlische kernwapens te hebbenIran zegt informatie over Israëlische kernwapens te hebben
Kiev klaar voor ontwikkeling van kernwapen om Rusland tegen te houdenKiev klaar voor ontwikkeling van kernwapen om Rusland tegen te houden
Nobelprijswinnaar: Poetin begrijpt gevaar kernwapens nietNobelprijswinnaar: Poetin begrijpt gevaar kernwapens niet
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

137641595_m

Doorbraak in rijstteelt kan miljoenen mensen van honger redden

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

Loading