“Noord-Korea kan enorm aantal kernwapens maken”

Zuid-Korea denkt dat Noord-Korea beschikt over maximaal twee ton hoogverrijkt uranium, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Eenwording Chung Dong-young. Al langer wordt ervan uitgegaan dat het noorden aanzienlijke voorraden materiaal heeft waarmee een kernwapen kan worden gemaakt, maar het is zeldzaam dat details openlijk worden gedeeld.

Volgens Chung heeft Noord-Korea op vier locaties centrifuges draaien om hoogverrijkt uranium te maken. "Er is maar vijf tot zes kilo plutonium nodig om een enkele kernbom te maken", aldus Chung. Het uranium, verrijkt tot meer dan 90 procent, zou dienen voor de productie van dat plutonium. Het noorden kan volgens Chung een "enorm aantal kernwapens " maken.

De minister noemt het een "dringende zaak" dat het nucleaire programma van Noord-Korea wordt gestopt. Alleen de Verenigde Staten kunnen dat volgens hem voor elkaar krijgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei wel te willen praten, maar wil zijn kernwapens behouden.