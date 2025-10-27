ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hassan weer genomineerd voor verkiezing atlete van het jaar

Sport
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 13:11
anp271025122 1
MONACO (ANP) - Atlete Sifan Hassan is opnieuw een van de vijf genomineerden om te worden verkozen tot beste atlete van de wereld in de categorie wegatleten. Dat maakte de internationale atletiekfederatie World Athletics bekend. Vorig jaar won Hassan de eretitel voor het eerst.
Om haar titel te prolongeren moet de regerend olympisch kampioen op de klassieke afstand over 42,195 kilometer afrekenen met de Ethiopische toploopster Tigst Assefa, de huidige nummer 1 op de wereldranglijst op de marathon. De overige genomineerden zijn de Keniaanse atletes Peres Jepchirchir (wereldkampioen op de marathon) en Agnes Ngetich, en de Spaanse María Pérez. De Spaanse snelwandelaarster was ook genomineerd om Europese atlete van het jaar te worden, maar verloor deze verkiezing van Femke Bol.
Hassan (32) schreef eind augustus de marathon van Sydney op haar naam en staat zondag voor het eerst in haar carrière aan de start van de marathon van New York.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp271025058 1

Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Loading