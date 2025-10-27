Hassan weer genomineerd voor verkiezing atlete van het jaar

MONACO (ANP) - Atlete Sifan Hassan is opnieuw een van de vijf genomineerden om te worden verkozen tot beste atlete van de wereld in de categorie wegatleten. Dat maakte de internationale atletiekfederatie World Athletics bekend. Vorig jaar won Hassan de eretitel voor het eerst.

Om haar titel te prolongeren moet de regerend olympisch kampioen op de klassieke afstand over 42,195 kilometer afrekenen met de Ethiopische toploopster Tigst Assefa, de huidige nummer 1 op de wereldranglijst op de marathon. De overige genomineerden zijn de Keniaanse atletes Peres Jepchirchir (wereldkampioen op de marathon) en Agnes Ngetich, en de Spaanse María Pérez. De Spaanse snelwandelaarster was ook genomineerd om Europese atlete van het jaar te worden, maar verloor deze verkiezing van Femke Bol.

Hassan (32) schreef eind augustus de marathon van Sydney op haar naam en staat zondag voor het eerst in haar carrière aan de start van de marathon van New York.